Şehit Astsubay Son Yolculuğuna Uğurlandı

VAN"ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Kıdemli Astsubay Sinan Babacan (26), memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toparağa verildi.



Şehit Babacan için öğle namazı sonrası Akdağmadeni Belediye Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal ve Abdulkadir Akgül, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, şehidin annesi Fadime Babacan, babası Ahmet Babacan ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak ağladı. Şehidin 7 aylık hamile eşi Nur Babacan, asker selamı verip, teröristleri hedef alarak, "Hepinizin kökünü kurutacağız. Ben Sinan Babacan'ın karısıyım. Adam gibi adamdı" diyerek gözyaşı döktü. İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tekbirler eşliğinde ilçe mezarlığına götürülerek defnedildi. - Yozgat