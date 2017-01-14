Şehit Astsubay Özdil'in Evinde Yas Var

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yaptığı birlikte zırhlı aracın çarpması sonucu yaralanan, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde şehit olan tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil'in (50) Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki ailesine acı haber ulaştırıldı.



Çay Kaymakamı Turan Erdoğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, anne Fahriye Özdil'in Mersin'de bulunmasından dolayı acı haberi Özdil'in Sultandağı ilçesindeki kardeşi Mehmet Özdil'e verdi.



Kardeşinin şehit olduğunu öğrenen Özdil, gözyaşlarına hakim olamadı.



Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin, 2013 yılında babası İsmail Özdil'i kaybettiği öğrenildi.



Derneğin şube başkanı İsmail Kumartaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Özdil'in bağlı olduğu birliğinde zırhlı aracın çarpması sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Özdil'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Kumartaşlı, "Şehidimizin cenazesi geleceği gün eşinin isteği üzerine Konya'da toprağa verilecek." dedi.