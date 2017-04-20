Şehit Astsubay Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı. Şehidin cenazesi dün helikopterle Merzifon Havaalanı'na, buradan da karayolu ile Çorum'un Sungurlu ilçesine getirildi. Bugün Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Akçakent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Türk bayraklarıyla donatılan evde gözyaşları adeta sel oldu. Özel bir firmada çalışan şehidin babası Hasan Karaman, annesi Mine Karaman ve kardeşi Mehmet Akif Karaman güçlükle ayakta durabildi. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Atatürk Meydanı'na götürüldü. Cenaze törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Çorum Milletvekili Tufan Köse, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Çorum Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, siyasiler, askeri erkan ve binlerce kişi katıldı.
Tören alanında şehidin annesi, babası, kardeşi ve silah arkadaşları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktüler. Şehidin babaannesi Elmas Karaman ise tören alanına ambulansla getirildi. Tören alanında bir konuşma yapan baba Hasan Karaman, "Ben bir şehit babası olarak 19 Nisan 2017 tarihini bir şehit bayramı olarak görüyorum. Rabbim, siz bugün nasıl bizleri yalnız bırakmadıysanız sizleri de asla yalnız bırakmasın. Ben hayatım boyunca çocuğuma kendisi için yaşamayı, vatanı için ölmeyi öğrettim. Benim çocuğum vatanı ve milleti için ölmeyi tercih etti. Çocuğum bugüne kadar beni ne kırdı ne de kendi bildiğinden şaştı. Sizlerden bir isteğim var. Yarın kalktığınızda çocuklarınızı kucağınıza alın, onları bağrınıza basın ve sımsıkı sarılın" dedi.
Şehidin cenazesi, Çorum Müftüsü Ahmet Akın'ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazı sonrası Karşıyaka Şehitliği'nde toprağa verildi.
(Serkan Şansever/İHA)