Şehit Astsubay Karaman'nın Naaşı Memleketine Getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından havayoluyla Merzifon'a, buradan da karayoluyla Sungurlu'ya getirildi.



Şehidimizin naaşını Osmanlı Dinlenme Tesisleri önünde kalabalık karşılandı ve uzun araç konvoyuyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın duasının ardından şehidimizin naaşı Hastane morguna kaldırıldı.



Şehidimizin cenazesi yarın Akçakent Mahallesinde ki baba ocağına götürülüp helallik alınacak. Öğle namazından sonra Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından ise Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. - ÇORUM