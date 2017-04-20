Şehit Astsubay Karaman'ı Son Yolculuğuna Binler Uğurladı
Şehit Astsubay Karaman'ı son yolculuğuna binler uğurladıÇORUM - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı.
Şehit Astsubay Karaman'ı son yolculuğuna binler uğurladı
ÇORUM - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı.
Şehidin cenazesi dün helikopterle Merzifon Havaalanına, buradan da karayolu ile Sungurlu İlçesi'ne getirildi. Sungurlu devlet hastanesi morgunu kaldırılaran Şehitin naaşı cenaze töreninden önce Akçakent Mahallesi bulunan baba evine getirildi. Türk bayraklarıyla donatılarak taziye çadırı kurulan baba evinde gözyaşları sel oldu. Özel bir firmada çalışan Şehidin babası Hasan Karaman, anne Mine Karaman, kardeşi Mehmet Akif Karaman, güçlükle ayakta durabildi.
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Atatürk Meydanı'nda götürüldü. Cenaze törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Çorum Milletvekili Tufan Köse, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Çorum Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, siyasiler, askeri erkan ve binlerce kişi katıldı.
Tören alanında şehit annesi Mine Karaman, baba Hasan Karaman, şehidin kardeşi ve silah arkadaşları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktüler. Şehidin babaannesi Elmas Karaman ise tören alanına ambulansla getirildi.
Tören alanında bir konuşma yapan Şehidin babası Hasan Karaman, "Ben bir şehit babası olarak 19 Nisan 2017 tarihini bir şehit bayramı olarak görüyorum. Rabbim, siz bugün nasıl bizleri yanlız bırakmadıysanız, sizleri de asla yalnız bırakmasın. Ben hayatım boyunca çocuğuma kendisi için yaşamayı, vatanı için ölmeyi öğrettim. Benim çocuğum vatanı ve milleti için ölmeyi tercih etti. Çocuğum bugüne kadar beni ne kırdı, nede kendi bildiğinden şaştı. Sizlerden bir isteğim var. Yarın kalktığınızda çocuklarınızı kucağınıza alın, onları bağrınıza basın ve sım sıkı sarılın" dedi.
Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından Çorum Müftüsü Ahmet Akın'ın kıldırdığı cenaze namazını ardından omuzlara alınarak Karşıyaka şehitlik mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
(SŞ-BÖ)