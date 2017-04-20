Şehit Astsubay Karaman'ı 10 Bin Kişi Uğurladı

TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Yavuz Selim Karaman, memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. 70 yaşındaki babaannesi Elmas Karaman, tören alanına ambulansla getirildi. Sağlık ekiplerinin "Bak torunun burada" dediği babaanne Karaman, torununu son yolculuğuna uğurladı.



Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterde bulunan ve şehit 12 kişiden biri olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman için memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde tören düzenlendi. Hastane morgundan alınarak Akçay Mahallesi Bilgihan Sokaktaki babanın evine götürülen şehit için burada dua edildi, helallik alındı. Annesi Mine Karaman ve kardeşi Mehmet Akif Karaman tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören için Atatürk Meydanı'na getirildi. Buradaki törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutanı Personel Albay Şenduran İnan, Sungurlu Kaymakamı Mithat Gözen, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



Şehidin baba annesi Elmas Karaman, tören alanına ambulansla getirildi. Uzun süreden bu yana yatağa bağımlı yaşamını sürdüren ve yürüyemeyen babaanne Karaman'ı tören alanına getiren sağlık görevlileri, "Bak torunun burada" dediği sedye üzerindeki babaanneyi tabutun yanına kadar götürdü.



Elmas Karaman ambulansın içerisinden, torununa son kez baktı. Bir süre Türk bayrağına sarılı tabuta bakan Elmas Karaman, daha sonra ambulansla tören alanında ayrıldı. Baba Hasan Karaman, güçlükle ayakta durup taziyeleri kabul etti. Burada bir konuşma yapan baba Karaman, şöyle dedi:



"Benim çocuğum vatanı ve milleti için ölmeyi tercih etti. Buradan tüm gençlere sesleniyorum, başkaları için değil, başkalarının dediği gibi değil, kendiniz için yaşamayı öğrenin. Benim çocuğum kendisi için yaşamayı seçti. Her şeyin en iyisini, en kalitesini aldı. Ben bir asgari ücretli olduğum halde o hiçbir zaman beni ne kırdı, ne kendi bildiğinden şaştı. Buradaki tüm anne ve babalardan isteğim, yarın sabah kalktığınızda çocuklarınızı kucağınıza alın, okşayın, bağrınıza basın, doya doya sevin, öpün. Sadece acılarda böyle birleşmeyelim, neşeli günlerimizde de böyle beraber olalım."



Şehit Jandarma Astsubay Yavuz Selim Karaman'ın cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı ile birlikte Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. - Çorum