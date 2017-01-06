Şehit Astsubay Çavuş Gençer Ile Uzman Çavuş Ekinci'nin Cenazeleri Memleketlerine Gönderildi

Çorum'da askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gençer ile Uzman Jandarma Çavuş Bilal Ekinci için Çorum'da tören düzenlendi.



Çorum-Osmancık karayolu Kırkdilim mevkisindeki maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan Laçin İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri aracın, Laçin-Çorum karayolunun 1. kilometresinde İsmail Aydın'ın kullandığı 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsü ile çarpışması sonucu olay yerinde şehit olan Ekinci (31) ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Gençer (23) için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.



Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehitlerin cenazeleri, kortej eşliğinde komutanlığın bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene şehitlerin ailesi ve yakınları ile Vali Yardımcısı Adem Saçan, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi partilerin il başkanları, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve askerler katıldı.



Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu. 2015 yılında Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda mezun olan şehit Gençer'in, İzmir Foça'daki komando kursunu bitirdikten sonra 9 Haziran 2016'da Çorum'a atandığı öğrenildi. 2008 yılında göreve başlayan evli ve bir çocuk babası Ekinci'nin de Siirt ve Adana'da görev yaptıktan sonra 1 Ağustos 2016'da Çorum'a atandığı belirtildi.



Bu sırada şehit Ekinci'nin babası Hacı Mulla, annesi Esme ve eşi Halime, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bir yakınının kucağında töreni takip eden şehidin 3 yaşındaki kızı Hira da babasının tabutuna el salladı. Tören sırasında fenalık geçiren Ekinci'nin ailesine sağlık ekipleri müdahale etti.



Daha sonra İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından dua edilmesinin ardından şehit Ekinci'nin naaşı helikopterle memleketi Kayseri'ye, şehit Gençer'in naaşı da karayoluyla Ankara'ya uğurlandı.