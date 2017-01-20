Şehit Askerlerin Türk Bayrağına Sarılı Cenazeleri Adli Tıp'a Getirildi

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerlerinin bayrağa sarılı cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



DEAŞ militanları tarafından Fırat Kalkanı Harekatı Kapsamı'nda yürütülen El Bab operasyonu için Suriye'de bulunan Türk askerlerine yönelik bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 5 asker şehit olurken, 9 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerlerin cenazeleri helikopterlerle Gaziantep'e getirilmişti. Gaziantep'te ambulanslarla alınan şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, otopsi işlemleri için Asri Mezarlık'ta bulunan Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - GAZİANTEP