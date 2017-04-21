Şehit Askerler Törenle Memleketlerine Uğurlandı
Şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandıŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Kopki Üst bölgesine teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ile Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Kopki Üst bölgesine teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ile Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törene Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Hünkar Keleş, korucular, vatandaşlar ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehit Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ile Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın Türk bayrağına sarılı naaşları Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak dualar edildi.
Okunan duaların ardından, şehit Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya'nın naaşı Hatay'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı naaşı ise Gaziantep'e gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.