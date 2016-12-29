TÜMÜ
Haberler Search
Şehit Annesinin Saçları Tablo Oldu

Şehit Annesinin Saçları Tablo Oldu

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Arif Tuğ'un annesi Songül Tuğ'un saçları tablo oldu.

Şehit Annesinin Saçları Tablo Oldu

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Arif Tuğ'un annesi Songül Tuğ'un saçları tablo oldu. Tezkeresine 53 gün kala oğlunun Kayseri'de 17 Aralık günü şehit düştüğünü öğrenen annesi Songül Tuğ, acıdan kendi saçlarını kopardı. Songül Tuğ'un yanında olan olan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, kopan saçları topladı. Bu saçları çerçeveleten Recep Akgül, dernek binasına 'En acı tablo' olarak astı. - Erzurum

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması, 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu, 17 Aralık, 17 Aralık, Kayseri, Erzurum, Tezkere, Bomba, Terör, Şehit
2
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads