Şehit Annesinin Saç Tellerini Toplayıp Çerçeveletti

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen Piyade Çavuş Arif Tuğ'un annesinin saç tellerini toplayıp çerçeveletti.



Dernek Başkanı Recep Akgül, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda, terhisine 55 gün kala şehit düşen Erzurumlu Piyade Çavuş Tuğ'un şehadet haberinin alındığı gün Şenkaya ilçesi Çamlıalan Mahallesi'ndeki baba ocağına başsağlığı için gitti.



Burada şehit annesi Songül Tuğ'un gözyaşları içinde saçlarını yolduğunu gören Akgül, anne Tuğ'un yere dökülen saç tellerini topladı. Daha sonra Akgül, çevresindekilerin de fikrini alarak Anne Tuğ'un saç tellerini pano halinde çerçeveletti.



Recep Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırısında şehit düşen Piyade Çavuş Arif Tuğ'un baba ocağına dernek olarak taziyeye gittiklerini belirterek şöyle konuştu:



"Kayseri'deki patlamayı duyunca Erzurumlu şehidimiz var mı diye araştırma sonucu bir şehidimizin olduğunu duyduk. Şehidin baba ocağına gittiğimizde şehit haberi verilmiş anne Songül Tuğ, kendini kaybetmiş, şehit yavrusunun acısıyla saçlarını yoluyordu. Annenin yaşadığı sıkıntıyı göz önünde bulundurarak ve o annenin saç teli de şehidim kadar önemli diyerek yere dökülen saçları topladım."



Akgül, annenin saç tellerini arkadaşlarının da fikriyle çerçevelettiğini aktardı. Tuğ ailesinin talep etmesi halinde çerçeveyi verebileceğini ifade eden Akgül, "Çerçeveye anne ve şehidimizin fotoğrafını da koyarak derneğimizin en güzel yerine asmayı düşünüyoruz." dedi.