Şehit Annesine Onur Ödülü Verildi

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince gerçekleştirilen "Sinop'un Başarılı Kadınları" programında Bitlis'in Hizan ilçesinde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma'nın annesi Emine Dolma'ya Onur Ödülü verildi.



"Mutlu şehir, mutlu aile, mutlu kadın" sloganıyla hazırlanan ve Halk Eğitim Merkezinde yapılan etkinlikte kentte farklı iş dallarında başarılı olan kadınlara plaket takdim edildi.



17 kadına plaketin takdim edildiği programda, Bitlis'in Hizan ilçesinde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Sinoplu Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma'nın, annesi Emine Dolma'ya da Onur Ödülü verildi



Gözyaşlarını tutamadı



Programa eşi Satılmış Dolma ile katılan şehit annesi Emine Dolma, ödülü almak için çıktığı sahnede gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada salonda bulunan diğer katılımcıların da duygu dolu anlar yaşadıkları gözlendi.



Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın, burada yaptığı konuşmada, şehit ailesine acıları henüz taze olmasına rağmen kendilerini kırmayarak programa katıldıkları için teşekkür etti.



Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında çok farklı terör örgütleriyle mücadelesine devam ettiğini anlatan Dalgın, "Bu terör örgütlerine karşı el birliğiyle gerekli mücadeleleri yapıyoruz. Malum bu mücadeleyi yaparken canlarını feda eden şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ama bu toprağın bize vatan olabilmesi için yüz binlerce şehit verdik. Zaten uğuruna şehit verilirse o toprak vatan olur. Bu anlamda tüm şehitlerimiz vatanımızın mühürleridir. Ben şehit ailemize tekrar başsağlığı diliyorum." diye konuştu.



Dalgın, programda plaket takdim edilen diğer kadınları da tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



Programa Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Vali Hasan İpek'in eşi Gülten İpek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.