Şehit Annesine Akülü Tekerlekli Sandalye

Turhal İlçe Özel İdare Müdürlüğü, yürümekte zorluk çeken şehit annesi Emine Avşar'a (72) akülü tekerlekli sandalye hediye etti.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Er Recep Avşar'ın annesi Emine Avşar'ın durumunu öğrenen İlçe Özel İdare Müdürlüğü, şehit annesi için akülü tekerlekli sandalye aldı.



Akülü tekerlekli sandalye, İlçe Özel İdare Müdürü Nazif Yılmaz, AK Parti Tokat İl Genel Meclis üyeleri İzzet Bozduman ve Fikri Eyimaya tarafından Avşar'a teslim edildi.



Ayaklarındaki kırıklar nedeniyle yürümekte zorlandığını belirten Avşar, "Allah milletimizden, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan ve hepinizden razı olsun. Bacaklarım tutmuyor. Çok doktora gittim ama olmaz dediler." dedi.



Bozduman ise, devlet olarak şehit ailelerinin yanında olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın çok büyük hassasiyeti var. Biz de Özel İdare olarak Emine annemize tekerlekli sandalye takdim etmek istedik. İnşallah akülü araç sayesinde daha rahat şekilde gezebilme imkanı oluşur." diye konuştu.