Şehit Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırşehir'de 2014 yılında otobüs kazasında şehit düşen polis memuru Abdullah Kılıç'ın kalp krizi sonucu ölen 60 yaşındaki annesi Şemsi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.



Kırşehir'de çevik kuvvet otobüsünün devrildiği kazada şehit olan 3 polis memurundan 32 yaşındaki Abdullah Kılıç'ın annesi Şemsi Kılıç geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kılıç'ın Eyüp Sultan Camisi'nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, eşi Halis Kılıç, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kılıç, Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi. - SİVAS