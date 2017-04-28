Şehit Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren şehit annesi toprağa verildi.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 yıl önce Kırşehir'de çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Abdullah Kılıç'ın annesi 60 yaşındaki Şemsi Kılıç, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.



Kılıç'ın cenazesi Eyüp Sultan Camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze törenine Şemsi Kılıç'ın eşi Halis Kılıç, ailesi, Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile vatandaşlar katıldı.