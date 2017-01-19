Şehit Annesi Öncülüğünde Örülen Atkılar Askere Gönderildi

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, şehit Yüzbaşı Özgür Özekin'in annesi Aliye Özekin ve gönüllü kadınlar tarafından örülen 160 atkı, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki Dağlıca 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere gönderildi.



Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde geçen yıl 25 Eylül'de askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu ağır yaralanan Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin, 29 Eylül'de Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Fethiye'nin Üzümlü Mahallesi'ne getirilen Özekin'in cenazesi, İncirköy Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



Tuzla Mahallesi'nde yaşayan Şehit Özekin'in annesi Aliye Özekin'in önerisi üzerine bir araya gelen gönüllü kadınlar, terörle mücadele eden askerlerin soğuktan korunması için 160 atkı ördü. Atkıların üzerine askerlere moral vermesi için notlar yazıldı. Atkılar Fethiye Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantının ardından Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere gönderildi.



Toplantıda konuşan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, şehidin annesinin önerisi üzerine örülen atkıların vatan sevdasını temsil ettiğini belirterek şehit annesi ve gönüllü kadınlara teşekkür etti. Atkılarda anne sevgisi olduğunu anlatan Kaymakam Çalık, "Bunlar oraya ulaştığında vatani görevini yapan askerlere büyük moral olacak. Fethiye'deki gönüllü anneler, güvenlik güçlerinin yanında olduklarını göstermek istediler. Bu nedenle emek veren tüm kadınları tebrik ediyorum. Türk milleti polis ve askerlerinin her zaman yanındadır" dedi.



Atkılar ana sevgisi, şefkati ve dualarıyla örüldüğünü belirten Aliye Özekin ise 3 oğlu daha olduğunu ve oğlunun bıraktığı yerden görevi kendilerinin devraldığını söyledi. Özekin, ördüğü atkının üzerine şehit oğlu için yazdığı 'Özgür'üm' adlı notu okurken gözyaşlarına hakim olamadı. Çok mutlu olduğunu ve oğluyla gurur duyduğunu aktaran Özekin, "Vatan, bayrak uğruna canımız feda. Bunlar yapılırken emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Türk anaları olarak dualarımızla biz hep onların yanındayız. Bu atkılar ana sevgisi, şefkati ve dualarıyla örüldü. Bu atkılar onları ısıtacak ve koruyacak" diye konuştu.



- Muğla