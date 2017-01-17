Şehit Annesi Oğlunun Yüzüğünü Boynunda Taşıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 27 gün önce Suriye'nin El Bab kentinde şehit düşen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın annesi oğlunun nişan yüzüğünü boynunda taşıyor.



Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde oturan, 2004 yılında eşinden ayrılan ve oğlu Ali Sezai Yalçın'ı kendisi büyüten Asuman Şerbetçi, oğlu ile son görüşmesini anlattı. Şerbetçi, "Nişanlısının yanına gitmişti pazar günü. Çarşamba günü de bir telefon geldi ki 'Anne beni çağırdılar, ben hemen gideceğim. Benim eşyalarımı hazırlayın' dedi. Ben de o anda işteydim. İşten hemen izin aldım, eve geldim, eşyalarını hazırladım. İstanbul'dan Samsun'a uçakla gelmiş. Samsun'dan da Antep arabasına binmiş. 'Otobüs Amasya'dan geçecek anne' dedi. 'Hemen eşyalarımı getirin, Suriye'ye gideceğim' dedi. Tamam, oğlum dedim. İşten izin aldım, Amasya'ya götürdüm eşyalarını. Hemen araba geldi. Araba gelince bir baktık ki Ali. Hemen boynumuza sarıldı. 'Anne iyi ki de geldiniz' falan dedi. Aradan bir beş dakika geçti hemen araba hareket ediyordu. Sarıldı öptü 'Anne hakkınızı helal edin' dedi. Helal olsun oğlum ne hakkımız var ki dedim. 'Olsun anne kendinize iyi bakın olur mu' dedi. Oğlum Allah yolunu açık etsin dedim. Yine görüşeceğiz dedim. Tam otobüs hareket ediyor içimden bir şey koptu böyle. Dedim ki otobüsün şoförüne oğlum bir beş dakika bekler misin? Bekledi. Bindim tekrar arabanın içine sarıldım sarıldım öptüm. 'Anne hakkınızı helal edin tamam mı' dedi. Otobüse bindi gitti. Bir Çarşamba günü gitti, bir Çarşamba günü de şehit haberini aldım" dedi.



"Çok zormuş. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın" diyen acılı anne, "Devletimizden de milletimizden de Allah bin kere razı olsun. Beni bir kez olsun daraltmadılar. Benim çocuğum geçti gitti ama beni hiçbir zaman ne maddi ne manevi hiç daraltmadılar. Bugün 27'inci gün yine de her zaman yanımdalar. Analar ağlamasın daha. Bu terör dursun. Benim ciğerim yandı. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Evladımın sürekli resimlerine bakıyorum" ifadelerini kullandı.



Oğlunun nişan yüzüğünü boynunda taşıyan acılı anne "Yaralanınca Ali'yi hastaneye götürmüşler. Ambulansa binerken arkadaşına 'bu emanetimi al, anneme götür' demiş. Ben de bu yüzüğü ömür boyu boynumda taşıyacağım. Ben ölene kadar bu boynumda duracak. Çocuğumun yüzüğünü her gün öpüyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT