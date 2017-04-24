Şehit anneleri Adana'da vatani görevini yapan askerlere kendi elleriyle yaptıkları yemeği yedirerek evlat hasreti giderdi.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi Başkanı Muhammet Çetin vatan için gözlerini kırpmadan şehit olan askerlerin annelerinin biraz olsun evlat hasretini gidermeleri için "Şehit Annesi Mehmetçiğin Yanında" projesi başlattı. Proje kapsamında Adana'da vatani görevini yapanlar askerler ile şehit anneleri bir araya geldi. Şehit anneleri evde yaptıkları yemekleri bu buluşmaya getirerek askerlere ikram etti. Şehit anneleri askerlere hediyeler verdi.



Çetin, bu projedeki amacın evlat özlemi çeken şehit annelerinin hasretini biraz olsun dindirmek olduğunu belirterek, "Aynı zamanda ana hasreti çeken Mehmetçiğin de bu hasretini gidermeyi amaçladık. Dernek yönetimi ve üyeleri olarak ayda iki defa askerlerimizi şehit aileleri ve gazilerimiz ile buluşturmak istiyoruz. Bizler Şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman vatanımızın bölünmez bütünlüğünün teminatı olan askerimiz ile gurur duyduğumuzu, cennet vatanımızın bekası için seve seve canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.



1994 yılında Ankara'da vatani görevini yaparken şehit olan Jandarma Er Fettah Çevikoğlu'nun annesi Dudu Çevikoğlu, asker ocağının peygamber ocağı olduğunu ve çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu güzel ve bir o kadar da anlamlı etkinlik ile bizleri Mehmetçik ile buluşturan, evlatlarımızı hatırlatan ve duygulu anlar yaşatan dernek başkanımıza ve komutanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her birimiz askerlerimiz için evde kendi ellerimiz ile yemekler hazırladık. Allah hepsini korusun, Allah canlarını sağ etsin. Herkesin ailesi var. Hepsinin annesi babası bekliyor. İnşallah sağ salim evlerine dönerler" diye konuştu. - ADANA