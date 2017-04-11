Şehit Annesi Kazada Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir şehit annesi, trafik kazasında hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Remziye Mutlu (75), karşı yönden gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hemen Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazaya neden olan kişi araştırılırken, ölen kadının 1993 yılında şehit olan Cemal Mutlu'nun annesi olduğu öğrenildi. Remziye Mutlu'nun cenazesi yarın Ünye'ye bağlı Tekkiraz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU