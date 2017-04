Şehit Annesi Güzel Eker: "İdam İstiyorum"

Muğla'da devam eden cumhurbaşkanına suikast davasında şehit polis Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, duruşma sonrası gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "İdam istiyorum" dedi.



Cumhurbaşkanına suikast davasında tanıkların ifadelerinin alınmasına başlandı. Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ve babası Nihat Eker de duruşmayı yakından takip ediyor. Şehit ailesi, duruşmaya verilen öğle arasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.



Gözyaşları içinde duruşmadan çıkan anne Güzel Eker, "Ben idam istiyorum. Onların idam edilmesini istiyorum. Onlar hiç konuşmasınlar. Benim masum oğlum. Bak bu bayrağın altında kaldılar, maaşlarını aldılar bir de bu devlete başkaldırdılar. Ben idam istiyorum" diye konuştu.



Baba Nihat Eker ise, "Bunların beyanları hep yalan. Adamlar senaryo çiziyor, vuruluş şekilleri görülüyor, her şey belli ama yine de gidiyorlar yalan beyanda bulunuyorlar. Doktoru bile satın almışlar. İçinde olmayan adam yalan beyanlarda bulunuyor. Adli Tıp raporu var, her şeyi var. Demek ki bunlar hastaneyi de satın almışlar. Allah kahretsin bunları" dedi. - MUĞLA