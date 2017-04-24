Şehit Anneleri Mehmetçikle Buluştu

Adana'da şehit anneleri ile şehit ve gazi eşleri, kentte vatani görevini yapan askerlere hazırladıkları yemekleri ikram etti.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından dernek binasında düzenlenen "Şehit Annesi Mehmetçiğin Yanında" adlı etkinlikte vatani görevini yapan 10 er, erbaş ve iki rütbeli asker ile yaklaşık 40 şehit annesi, şehit ve gazi eşleri yemekte bir araya geldi.



Adanalı şehit yakınları evde hazırladıkları yiyecekleri askerlere ikram ederken, etkinlikte zaman zaman duygusal anlar yaşandı.



Şube Başkanı Muhammet Çetin, projeye destek veren 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü İsmail Taymaz'a teşekkür etti.



Etkinlikle evlat özlemi çeken şehit annelerinin bir nebze de olsa acılarını dindirmek istediklerini kaydeden Çetin, "Dernek yönetimi ve üyeleri olarak ayda iki defa askerlerimizi şehit aileleri ve gazilerimiz ile buluşturmak istiyoruz. Bizler şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman vatanımızın bölünmez bütünlüğünün teminatı olan askerimiz ile gurur duyduğumuzu, cennet vatanımızın bekası için seve seve canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.



Şehit annesi Dudu Çevi·koğlu da "asker ocağı peygamber ocağı" düşüncesiyle hareket ettiklerini belirtti.



Çevikoğlu, "Her birimiz askerlerimiz için evde kendi ellerimizle yemekler hazırladık. Allah hepsini korusun, Allah canlarını sağ etsin. Herkesin ailesi var. Hepsinin annesi babası bekliyor. İnşallah sağ salim evlerine dönerler." ifadelerini kullandı.