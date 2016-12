Şehit Ailesinin Evinin Yanması

Muğla'nın Milas ilçesinde yangında evi zarar gören şehit ailesinin mağduriyetinin giderilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çalışma başlatıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla Milas Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, yangın sonucu hasar oluşan evde incelemelerde bulundu.



Şehit babası Mehmet Aydın ile görüşen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu dile getirdi.



Ailenin talep ettiği tüm eksiklerin giderileceğini belirten Yılmaz, "Ailemize büyük geçmiş olsun. Can kaybının olmaması tek tesellimiz. Devletimiz çok güçlü ve her zaman şehit ailelerimizin yanında. Ne eksik varsa hepsi giderilecek." dedi.



Bu arada yetkililerin incelemeleri sırasında Bakan Kaya, şehit babası Aydın ile telefonla konuştu. Aydın'a kendisinin de Muğlalı olduğunu anlatan Kaya, ailenin mağduriyetinin giderileceğini belirterek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da zarar gören ev eşyalarının tedarik edileceği bildirildi.



Şehit er Ercan Aydın, Şırnak'ın Uludere ilçesinde 5 Mayıs 1995'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen bir çatışma sırasında şehit düşmüştü. Şehit ailesinin Milas'ın Menteş Mahallesi'ndeki evlerinin ikinci katında dün elektrik kontağından kaynaklandığı belirlenen yangın çıkmış ve evde hasar oluşmuştu.