Şehit Ailesi Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

Bingöl'de şehit olan Piyade Er Mustafa Baykuş'un adının verildiği ilkokulda eğitim gören öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra şehidin ailesini ziyaret etti.



Şehit Mustafa Baykuş'un annesi Kezban ve babası Süleyman, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evlerinde karne alan öğrenciler ile öğretmenlerini misafir etti.



Süleyman Baykuş öğrencilere nasihatte bulunarak, "Siz daha çok okuyacaksınız, büyüyeceksiniz vatana millete hayırlı evlat olacaksınız. Devamlı okuyacaksınız, ülkesine faydalı bireyler olacaksınız" dedi.



Şehidin annesi Kezban Baykuş da öğrencilere teşekkür ederek öğrencilerden vatana ve millete hayırlı evlatlar olmasını istedi.