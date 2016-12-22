Şehit Ailelerine Bağışlanacak Organizasyonda 50 Milyon TL Gelir Sağlandı

Vodafone Arena'da Süper Lig'in yerli ve yabancı yıldızlarının katıldığı şehit ve gazi ailelerine yardım maçında 50 milyon 630 bin TL gelir elde edildi.

Şehit Ailelerine Bağışlanacak Organizasyonda 50 Milyon TL Gelir Sağlandı

Son dönemde yaşanan terör saldırılarına karşı ortak bir birliktelik sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 'Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması' maçı organize edildi. Vodafone Arena'da oynanan maçta yerli yıldızlar karması, yabancı yıldızlar karmasını 4-3 mağlup etti.

YERLİLER KAZANDI

30'ar dakikadan 2 devre halinde oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmanın gollerini Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Mehmet Akyüz, Selçuk İnan, Josef de Souza ve Kweuke (2) kaydetti.

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50 MİLYON TL GELİR SAĞLANDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracıyla şehit ailelerine bağışlanacak organizasyonunda elde edilen gelirin 50 milyon 630 bin TL olduğu açıklandı.

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