Şehit Ailelerinden Vali Güzeloğlu'na Ziyaret

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da Erciyes Üniversitesi yakınlarında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan piyade er Raşit Yücel ve şehit onbaşı Abdulsamet Özen'in aileleri, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.



Ziyarette şehit Yücel'in annesi Şükran Yücel, kız kardeşi Derya Altay, eniştesi Ahmet Altay ile şehit Özen'in babası Hüseyin Özen, annesi Hayriye Özen ve kardeşi Semih Özen, zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Vali Güzeloğlu'na teşekkür etti.



Şehitlerin aileleri, devletin her konuda yanlarında olduğunu vurgulayarak, kendilerini hiç yalnız hissetmediklerini belirtti.



Vali Güzeloğlu da şehitliğin onur ve gururunu yaşayan değerli şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz her zaman ve her konuda değerli şehit ailelerimizin yanındadır ve devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize açıktır. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunumuzdur." ifadesinde bulundu.