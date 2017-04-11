Şehit Ailelerinden Polislere Ziyaret

Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir ve şehit yakınları, polisleri ziyaret etti.



Şehit Aileleri Dernek Başkanı Kepir, yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında polislerin yanında olmak istediklerini söyledi.



Kepir, şehit yakınlarıyla Yerköy'de görev yapan polisleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Polis ve askerlerimizin değeri ve önemi anlatılmakla bitmez. Bu vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını hiçe sayan polis kardeşlerimize ve Polis Teşkilatına sonsuz teşekkür ederiz. Allah işlerinde kolaylıklar versin." dedi.