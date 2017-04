Şehit Aileleri ve Gazilerden 'Evet'e Tam Destek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş'ın düzenlediği kahvaltı programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Şehit aileleri ve gaziler olarak 16 Nisan'da 'evet' tercihini kullanacaklarını ifade eden Başlan Taydaş, "Bu bir sistem değişikliği ve reformdur" dedi.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş'ın düzenlediği kahvaltı programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı programına AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Şehzadeler Belediyesinin her alanda şehit aileleri ve gazilere büyük destekler verdiğini ifade eden Taydaş, "Değerli Başkanlarımız her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındalar. Biz bunu her zaman görüyoruz ve çok mutluyuz. Yoğun referandum süreci içerisinde bizleri kırmayarak buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Derneğimizin ana binasında değerli Başkanımız Ömer Faruk Çelik'in destekleri ile bir tadilat çalışması başlatıldı. Şehit aileleri ve gazilerimize ait olan dernek binamız tamamıyla yenileniyor. Bu noktada değerli belediye başkanımıza tüm şehit aileleri ve gazilerimiz adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kahvaltı programının düzenlememizdeki ana nedenlerinden bir tanesi de 16 Nisan'da yapılacak olan referandum süreci ile alakalı olarak başkanlarımızın çalışmalarına destek vermektir. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti yeni bir döneme girecektir. Yeni sistem ile birlikte Türkiye'nin daha büyüyüp ve güçleneceğini, dünya ülkeleri arasında daha çok söz sahibi bir ülke olacağımızı düşünmekteyiz. Her ne kadar bazı kesimler bu bir rejim değişikliği deseler de bizler çok iyi biliyoruz ki bu bir rejim değişikliği değildir. Rejim değişikliği 1923 yılında neticelenmiştir. Bu bir sistem değişikliği ve reformdur. Şehit aileleri ve gaziler olarak bizler burada yeni sisteme sonuna kadar destek verdiğimizi belirtmek istiyoruz. Anayasa maddelerinin tamamı Türkiye Cumhuriyetinin geleceğe daha güçlü bir şekilde yürümesi, güçlü bir şekilde yükselmeye başlamış olan şeklinin çok daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak olan değişikliklerdir. 16 Nisan'da büyük bir evet çıkması ile bütün vatandaşlarımız da gelişmeleri göreceklerdir. Hayırda ısrar edenler de evet çıktıktan sonra gelişmeleri gördükten sonra 'neden biz böyle yaptık' diye hayıflanacaklardır" dedi.



"Şehitlik ve gazilik hayatta alınabilecek en büyük madalyadır"



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş'ın yaptığı konuşmayı hayır oyu vermeyi düşünenler ve çalışanların çok iyi dinlemesi gerektiğini ifade eden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, "Birçok insanımızın hayatlarında üye olmak isteyebilecekleri en güzel derneklerden bir tanesi burasıdır. Bir Şehidin yakını olmak, bu ülke için canını vermek uğruna gazi olarak hayatını devam ettirmek, belki de insanların hayatlarında alabilecekleri en büyük madalyadır. 16 Nisan'a sayılı günler kala değerli başkanımızdan ve siz şehit aileleri ve gazilerimizden destek sözlerini duymak, her halde muhalefet partilerinin ve tüm hayır için çalışan ve hayır oy vermeye meyilli olan tüm herkesin çok dikkatle dinlemesi ve aynı zamanda dersler alması gereken sözler söyledi sayın başkanımız. Bugüne kadar canınızı vererek bu memlekete sahip çıktığınız gördükten sonra, bugün de Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemine vermiş olduğunuz destekle her zaman vatan ve millet sevdası ile yaşayan bir millet olduğumuzu ve aynı zamanda da gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapacağımızın en büyük göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman sizlerin yanınızda olacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.



"Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız"



Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bu dünyada şehitlik en büyük mertebedir, ardından da gazilik geliyor. Biz de bugün bu ülkede rahatça bir seçim yapabiliyorsak, bir yerlerde belediye başkanı olarak hemşehrilerimize hizmet edebiliyorsak, bunu bu cennet vatan için birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için hayatlarını feda ederek şehit olan ya da bedenlerini feda ederek gazi olan şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun ki milletimiz şehit yakınlarına sahip çıkıyor, gazileri bağrına basıyor. Hükümetimiz de bu konularda çok ciddi adımlar attı. Bizde Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman için şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Hizmetlerimizde birinci öncelik sıralamasındasınız. Değerli başkanımız konuşmalarında güzel konulara değindi. Yaptığı konuşmanın özeti şudur; 'Güçlü, büyük, bağımsız Türkiye için, geçmişte canımızı ve bedenlerimizi verdik. Hiç çekinmeden şehit ve gazi olduk. Bugün de görüyoruz ki büyük ve güçlü Türkiye için, evet oyu verilmesi gerekiyor, bizler de 16 Nisan'da evet diyoruz. Dün bedel ödedik bugün de güçlü Türkiye için varız ve safımızı belli ediyoruz' diyor. Sayın Başkanımız belki de Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen 110 tane sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Manisa Evet Platformunun da aynı zamanda sözcüsüdür. Ben vatan için, memleketimiz ve ülkemiz için dün olduğu gibi bugün de taşın altına elinizi koyduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu. - MANİSA