Şehit Aileleri Vali Konağında

Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın eşi Beyza Elban, şehit aileleriyle vali konağında bir araya geldi.



Elban, 2. Jandarma eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç'un eşi Nesrin Koç'un da hazır bulunduğu ziyarette, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, onların taleplerini dinledi.



Beyza Elban, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin acısını paylaştığını, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin amaçlarına asla ulaşamayacaklarını belirterek, "Şehit ailelerinin daima yanındayız. Şehitlerimizin emanet olarak bıraktığı aileleri, bizim ailelerimizdir. Vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz." diye konuştu.



Şehit aileleri de kendileriyle yakından ilgilenen Elban'a teşekkür etti.