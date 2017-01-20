Şehit Aileleri Vali Konağında

Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın eşi Beyza Elban, şehit aileleriyle vali konağında bir araya geldi.



Vali Konağında 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç'un eşi Nesrin Koç'un da hazır bulunduğu ziyarette, şehit aileleriyle yakında ilgilenerek, istek ve taleplerini dinledi. Şehit ailelerinin acısını paylaştığını, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin amaçlarına asla ulaşamayacaklarını ifade eden Beyza Elban, "Şehit ailelerinin daima yanındayız. Şehitlerimizin emanet olarak bıraktığı aileleri bizim ailelerimizdir. Vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bizler ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Bizler her zaman onların yanında olacağız" dedi.



Şehit aileleri de kendileri ile yakından ilgilenen Beyza Elban'a teşekkür ettiler. - BİLECİK