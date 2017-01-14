Şehit Aileleri Umreden Döndü

Başkale Kaymakamlığınca umreye gönderilen şehit yakınları ve gaziler, Van'a döndü.



Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca "Umre Yolcusu Gaziler" projesi kapsamında terörle mücadelede görev yaparken şehit düşen güvenlik güçlerinin yakınları ve gaziler, Van Ferit Melen Havalimanı'nda yakınlarınca karşılandı.



Teröristlerle girdiği çatışmada şehit edilen geçici köy kurucusu Cihangir Yıldız'ın babası Ahmet Yıldız, devlet tarafından kutsal topraklara gönderildiğini ve yetkililerin ilgi alakasından mutlu olduğunu söyledi.



Mekke'de tüm şehitler için dua ettiklerini belirten Yıldız, şöyle devam etti:



"Oğlum Cihangir'i bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit verdik. Üzüntüsünü bir nebzede olsa giderebilmek için devletimiz beni ve eşimi umreye gönderdi. Allah devletimizden razı olsun. Rabb'im devletimizi, milletimizi birlik, beraberlik kardeşliği ihsan etsin. Şehit olan oğluma, şehitlerimize, vatanımıza her gün dua ettim. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda duruyor. Devletimiz tarafından umreye gönderilmemiz bizi çok memnun olduk." dedi.



Şehit oğlunun cennete olduğunu belirten Befro Yıldız ise terörün bitmesini dileyerek şunları kaydetti:



"Evlatlarımız ölmesin, canlarımız yanmasın. Ne asker ne polis ne de korucu annesi ağlamasın. Şehitlerimizin yeri cennettir. Artık biz bu kavganın savaşların bitmesini istiyoruz. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Televizyonda şehit haberlerini duydukça üzülüyorum ama elimizden dua dışında bir şey gelmiyor bizler de umrede dualar ettik. Dualarımızla vatan evlatlarımızın yanında olduğumuzu gösterdik."