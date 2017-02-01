Şehit Aileleri İçin Makaslarını Konuşturdular

Bursalı kuaförler, şehit ailelerine destek olmak için makaslarını konuşturdu.



Bursa'da faaliyet gösteren profesyonel kuaförlerin oluşturduğu 'Sevgi Elleri Platformu', bu sene farklı bir gösteriye imza attı. Almira Otel'deki saç tarasımı defilesinde 12 kuaför hünerlerini sergiledi. Kadın ve erkek kuaförlerinin yaptığı gelin ve damat saçları ilgi çekti.



Defileden elde edilen gelir şehit ve gazi ailelerine bağışlandı. Defile sonunda Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Orhan Bayrak'a şehit ve gazi ailelerine ulaştırması için 30 bin TL teslim edildi.



Sevgi Elleri Platformu Sözcüsü Hatice Çığ, "Halka nasıl faydalı olabiliriz diye fikirler üretiyoruz. Huzur evleri, şehit aileleri için bu bu tür projelerde yer almaya çalışıyoruz. Yaptıklarımızdan keyif duyuyoruz. Bu ekibi ileriye taşımak istedik. 12 kişilik bir grup olduk. Herhangi bir derneğe bağlı değiliz. Kimseden yardım alarak yapmıyoruz. 10 kuaför salonu ve 12 arkadaşımız ile el ele vererek saç tasarımı defilesi yaptık" dedi. - BURSA