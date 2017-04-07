Şehit Aileleri Emniyetin Yemeğinde Buluştu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü şehit aileleriyle yemekte buluştu.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172'nci yılı dolayısıyla şehit aileleri onuruna bir yemek verdi. Polisevinde düzenlenen yemeğe şehit aileleriyle birlikte Vali Güngör Azim Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, İl Müftüsü İhsan Açık, milletvekilleri, askeri erkan, emniyet mensupları, kurum amirleri katıldı.



Program, yenilen yemeğin ardından İl Müftüsü İhsan Açık'ın okuduğu duayla devam etti. Duanın ardından şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, şehitlerin bıraktığı emanete sonuna kadar sahip çıktıklarını ve vatan hainlerine asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.



Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ise, şehitliğin peygamberlikten sonra yer yüzündeki en önemli makam olduğunu belirtti. Bu vatan için canını feda eden şehitlere minnettar olduklarını dile getiren Vali Tuna, şehit ailelerine de sonsuz saygılarını sunduğunu belirtti.



Program sonunda şehit ailelerine Kuran-ı Kerim hediye edildi. - ŞANLIURFA