Şehit ağabeye son bakış



KAYSERİ - Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan Ahmet Cihan Kilci memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'nin Pülümür İlçesine bağlı Sarıgöl Köyü çevresinde 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazının karla kaplı dağlık arazisine düşen helikopterde 7'si polis, 1'i hakim, 1'i astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit olmuştu. Şehitlerden Polis Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için Kayseri'ye getirildi. Hürriyet Maallesi'ndeki baba evine getirilen şehit Kilci'nin cenazesi, burada helallik alınmasının ardından namazın kılınacağı Hacılar İlçesi Cami Kebir'e getirildi. Burada Kilci'nin yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Polis Kilci'nin 14 yaşındaki kardeşi Yusuf Kaan ağabeyinin tabutu üzerinde bulunan fotoğrafa uzun süre bakarak gözyaşı döktü. Yusuf Kaan'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Şehidin annesi Dilber Kilci de, "Oğlum sen ağırlamayı severdin, ağırla misafirlerini. Sana koşa koşa geleceğim yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Cami Kebir'de öğle namazını müteakip İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Kilci'nin cenazesi defnedilmek üzere Polis Şehitliği'ne götürüldü.

Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, askeri erkan, emniyet personeli, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.