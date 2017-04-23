Şehirlerinden İlk Kez Çıktılar, Boğaz'ı ve İstanbul'u Gezdiler

Şehirlerinden ilk kez çıkan Siirtli engelli 10 öğrenci, İstanbul'u ziyaret edip Boğaz'ı gezdi. İlk kez uçağa binen ve deniz gören çocuklar iki gün boyunca doyasıya eğlendi.



Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Siirt Türk Telekom Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi Okulu öğrencisi 10 engelli öğrenciyi öğretmenleri ile birlikte İstanbul'da misafir etti.



Önceki gün hava yoluyla İstanbul'a gelen ve Siirt dışına daha önce hiç çıkmamış çocuklar, ilk kez uçağa bindi.



Öğretmenleri ve görevliler ile iki gün boyunca İstanbul'da kalan çocuklar, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.



İstanbul Akvaryum, Vialand, Aqua Florya gibi eğlence merkezlerine de götürülen çocuklar, buralarda gönüllerince eğlendi. Daha önce görmedikleri deniz canlılarını gören çocuklar, ayrıca çarpışan araba, gondol, balerin, ahtapot, tren gibi lunapark aletlerine bindi.



Ortaköy Meydanı'nı da ziyaret eden çocuklar için özel Boğaz turu da hazırlandı. Hayatlarında ilk kez deniz gören ve çok heyecanlı olduğu görülen çocuklar, 2 saat boyunca Boğaz'ın keyfini çıkardı.



"Çok heyecanlandılar ve çok mutlu oldular"



Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu Müdürü Süleyman Yılmaz, okulda 168 öğrenci bulunduğunu ve bunların tamamının özel olduğunu söyledi.



Okulda zihinsel engelli, down sendromlu ve otizmli öğrencilerin bulunduğunu dile getiren Yılmaz, el becerilerini geliştirmek ve onları okul sonrasını hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.



Yılmaz, Türk Telekom'un ev sahipliğinde daha önce hiç il dışına çıkmamış 10 öğrenciyi İstanbul'a getirdiklerini kaydederek, "Havaalanında çok heyecanlandılar. Uçaktan denizi görünce çok şaşırdılar. Çocuklar çok mutlu oldu. Bu tip organizasyonlarla onları hayata hazırlıyoruz." dedi.



"Bulutların arasında gezmek ayrı bir duygu"



Okulun 11. sınıf öğrencisi Kerim Esmeray, şehirden ilk defa çıktığını belirterek, "Uçağa binince içim kıpır kıpır oldu. Çok korkmadım ama uçakla bulutların arasında gezmek ayrı bir duyguydu." dedi.



Lunaparka giderek hızlı trene bindiklerini ve eğlendiklerini dile getiren Esmeray, İstanbul'un çok farklı havası olduğunu, bu organizasyon sayesinde şehri gördüklerini bildirdi.



Esmeray, "Balıkları, Boğaz'ı gördük. İki günümüz çok iyi geçti." diye konuştu.



Diğer öğrenciler de İstanbul'u çok beğendiklerini ve şehrin ziyadesiyle güzel olduğunu belirterek, uçağa bindiklerinde evlerin çok küçük gördüğünü anlattı.



Öğrenciler, bu gezinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.