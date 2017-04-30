Şehirlerarası Otobüslere Taşlı Saldırı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 şehirlerarası otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırılarda camları kırılan otobüslerden birinin sürücüsü davacı olurken, 4 otobüs camı kırık olarak yoluna devam etti.



Edinilen bilgiye göre, dün gece 23.00 sıralarında Antalya-Alanya D-400 Karayolu Kızılot Mahallesi yakınlarında bir turizm firmasına ait Ahmet Usta yönetimindeki 34 FA 0589 plakalı yolcu otobüsüne Kızılot Kavşağında kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda otobüsün camı kırılırken, jandarma ekipleri olay yerine gelmesine rağmen otobüs şoförü davacı olmadan yoluna devam etti.



İkinci olay bu olaydan yaklaşık 10 dakika sonra yaşandı. Fethiye'den Adıyaman'a gitmekte olan Nihat Başaçık'ın kullandığı içerisinde 30 yolcu bulunan yolcu otobüsü, Manavgat'ı yaklaşık 6 kilometre geçtikten sonra Tekandız mevkiinde bulunan üst geçitten atılan taşlarla camı kırıldı. Şoför otobüsü yaklaşık 500 metre ileride bulunan tesise girerek yolcularını indirdi. Jandarmanın gelmesinden sonra otobüs şoförü davacı olmayıp camı kırık şekilde yoluna devam etti.



Aynı dakikalarda aynı noktada bu kez Oğuzhan Başal'ın kullandığı 16 SGY 99 plakalı İstanbul-Alanya seferini yapan yolcu otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Şoförün bulunduğu bölüme isabet eden taş, camı kırarak içeri girerken şoför kırılan camlarla hafif yaralandı. Şoförün soğukkanlılığı sayesinde otobüste bulunan 5 yolcu ve 1 muavin olayı burunları kanamadan atlattı. Sürücü Başal, olayla ilgili şikayetçi oldu.



Birkaç dakika sonra bu kez Özler Düğün Salonu önünde saldırı yaşandı. Plakası ve şoförünün ismi belirlenemeyen otobüs taşlı saldırıya uğradı. Otobüs şoförü tutanak bile tutturmadan kırık camla yoluna devam etti.



Son saldırı Manavgat çevreyolunda polis sorumluluk bölgesinde yaşandı. Şeyhmuz Baştuğ'un kullandığı 06 YLJ 47 plakalı yolcu otobüsü Manavgat Çevreyolu köprüsünü yaklaşık 150 metre geçtikten sonra taşlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından yolcular yol kenarında üzerinde taşlar ve zincir bulunan plakasız bir motosiklet bularak polise teslim ederken, otobüs şoförü davacı olmadan yoluna devam etti.



Şehirlerarası otobüs firmalarının yetkilileri, son günlerde Alanya bölgesinde otobüslerin taşlanarak camlarının kırılması olayının yaşandığını, Manavgat'ta aynı gece birçok otobüse taşlı saldırıda bulunulmasına bir anlam veremediklerini dile getirdi. - ANTALYA