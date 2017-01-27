Şehirler Tarihleri ve Lezzetleriyle Emıtt'te

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde, 70 bin metrekarelik 12 salonda gerçekleştirilen, 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluş, dünyanın dört bir yanından tatil destinasyonlarının stantlarının yer aldığı 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Türkiye'den il ve ilçeler de tarih, kültür, turizm, yerel lezzetleri ve el sanatlarıyla kendilerini tanıtıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yollarının kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) iş ortaklığında düzenlenen fuarı, 60 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



EMITT'te ülke pavilyonları, tatil merkezleri, yaz turizmi, kış turizmi, termal turizm destinasyonları, oteller ve turizm merkezleri, tur operatörleri ile acenteler yer alıyor.



Edirne'den Şırnak'a, Eskişehir'den Erzurum'a, Kastamonu'dan Bergama'ya, Van'dan Safranbolu'ya kadar neredeyse bütün il ve ilçelerin stantlarının bulunduğu fuarda, şehirler tarihlerini, turistik mekanlarını, lezzetlerini, el sanatlarını yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtıyor.



Fuarın en dikkati çeken stantlarından biri olan "Erzurum" standına kurulan "üşütmeyen ve ıslatmayan" kar küresi, ziyaretçilerin de deneyimine açık.



Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum olarak fuara dördüncü kez katıldıkları ifade ederek, şunları söyledi:



"Bu sene fuara çok çok iddialı katılıyoruz. Erzurum'dan şöyle bir sloganla geldik; 'Tarih ve kültür şehri, evliyalar beldesi, doğa ve kış sporlarının başkenti... Tüm acentelerimizi, yıldızlı otellerimizi getirdik, her birine stant verdik. Kültürümüzü, Aziziye Ilıca Termalimizi, Uzundere'yi ve buz tırmanışını, kış turizmini standımızda tanıtıyoruz. Erzurum, tarih ve kültür şehri, çünkü Anadolu'ya Müslüman Türklerin ilk girdiği açılış kapısıdır. Erzurum, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye, hanları, hamamları, bedestenleri, medreseleriyle tam bir kültür şehridir. Erzurum doğa sporlarının, kış sporlarının, kayağın merkezidir. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, 1,5-2 saat sonra Palandöken'de karla buluşup, dünyanın en bakir, en sakin, en sessiz ortamında kayak yapabilirsiniz."



Almaz, doğa, kış sporları, yayla turizmi için Erzurum'un ziyaret edilebileceğini dile getirerek, fuar katılımcılarının stantlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.



"Deva-i misk"



Edirne standında ise Osmanlı Devleti'nde bayram, Hıdırellez, şenlik, kutlama, düğün, sünnet, doğum ve ölüm gibi özel günlerde yapılan "deva-i misk" adı verilen helva, sıcak sütle sunuluyor. Şeker, yumurta ve 41 çeşit baharattan oluşan deva-i miskin ilk defa Edirne Sarayı'nın helvahanesinde üretildiği tahmin ediliyor.



Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Osmanlı Cihan Devleti'ne 92 yıl başkentlik yapan Edirne'nin 3 medeniyetin, 3 ülkenin, 3 nehrin birleştiği yer olduğunu belirterek, "Edirne, sadece tarihi ve kültürel turizm açısından değil, gastronomi turizmiyle de ünlüdür. Bizde Anadolu mutfağı vardır, Rumeli mutfağı, saray mutfağı vardır. Deva-i misk ise 500 yıllık bir gelenektir; aslında bir helvadır ama EMITT'te ilk defa sıcak sütle beraber servis ediyoruz." dedi.



Edirne'nin Türkiye'de en fazla gümrük kapısının bulunduğu il olduğunu hatırlatan Hacıoğlu, "Kapılarımızdan yılda 4 milyon civarında kişi geçiyor, ancak bunların çok azı Edirne'ye uğruyor. Amacımız ve niyetimiz, Edirne'ye gelen ziyaretçi sayısını arttırmak. Türkiye'de turist sayısı düşerken, Edirne'de geçen yıl hem turist sayısı hem turizm gelirleri arttı. Geçen yıl bizim müzelerimizi 600 bin civarında kişi ziyaret etti, amacımız bu yıl bu sayıyı 750 bine çıkarmak. Gelen turist sayısını da 2 milyon 100 binden 2,5 milyona çıkartmak istiyoruz." diye konuştu.



Şanlıurfa'dan günde iki öğün çiğ köfte



Zengin mutfağıyla bilinen Şanlıurfa'nın fuardaki standı özellikle günde iki öğün sunulan çiğ köfteyle fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çekiyor.



Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Şanlıurfa'nın fuara 2008'den bu yana katıldığını ve her yıl ziyaretçi sayısının arttığını belirterek, "Bu yıl birçok yeniliğe öncülük yaptık. Ziyaretçi sayımız epey fazla. Tarihi ve kültürel olarak zengin bir şehrimiz Şanlıurfa'daki Balıklıgölü, Göbeklitepe'yi, Harran'ı, Halfeti'yi tanıtıyoruz. Fuarda günde 2 kez çiğ köfte sunumumuz var. Şanlıurfa'nın mutfağı çok zengin, sergilemek mutluluk verici." dedi.



Kadayıf yapımı öğretiliyor



Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Alaaddin Tan da stantlarında şehrin tarihi ve turistik yerlerini anlatan materyaller yer aldığına değinerek, şunları söyledi:



"Geleneksel el işçiliği olan bakırcılık ve kuyumculuk sanatını icra eden arkadaşlarımızı getirdik. Kadayıf bizim olmazsa olmazımız. Burada kadayıfı hem yapıp hem pişirip sunuyoruz misafirlerimize. 2 gündür oldukça fazla ilgi var. Kadayıf yapmak isteyenleri standımızda ağırlıyoruz ve eğitimini veriyoruz."



Stantını "Nuh'un Gemisi" maketi gibi kurarak ilgi odağı olan Şırnak standında, bal, ipek halı ve kilim sergilenirken, Çanakkale standında ise belli saatlerde Çanakkale Savaşları'na ilişkin canlandırma yapılıyor.



Fuarda, "Kadir'in Ağaç Evleri" standıyla yer alan Kadir Kaya ise dünyanın farklı ülkelerinde çok sayıda fuarda yer aldığını dile getirerek, "Olimpos'ta tamamen doğanın içinde, doğayla uyumlu ağaç evlerin bulunduğu bir mekanım var. Dünyanın değişik ülkelerinden ödül aldım. İnsanlar doğa özlemiyle geliyor, özellikle doğa sporcuları geliyor." ifadelerini kullandı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, programının iptali nedeniyle fuara katılmadı.