Başbakan Binali Yıldırım, "Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı Güneydoğu'daki yerleşim yerlerimizde 35 bin konutun yapımına başladık, hızla yapımı devam ediyor. Bir yıl içerisinde, eskisinden kat kat daha güzel, bütün ihtiyaçları düşünülmüş bu konutları yapıp Güneydoğu'da vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz." dedi.



Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehircilik Şurası"nın açılışındaki konuşmasında, şehirlere her zamankinden daha büyük aşkla hizmet etmenin en büyük sorumluluk olduğunu bildirdi.



Ecdat emaneti olan çevre ve şehirlere sahip çıkmanın öncelikli görev olduğunu vurgulayan Yıldırım, şehirleri afet ve deprem riskinden kurtaracak, daha güvenli şekilde yeniden imar edeceklerini ifade etti.



Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bugün 39 ilimizde 200 bölgeyi, yeniden inşa etmek için ayırdık ve faaliyetlerine başladık. Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı Güneydoğu'daki yerleşim yerlerimizde 35 bin konutun yapımına başladık, hızla yapımı devam ediyor. Bir yıl içerisinde, eskisinden kat kat daha güzel, bütün ihtiyaçları düşünülmüş bu konutları yapıp Güneydoğu'da vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz. Sur'u eskisinden çok daha güzel bir şekilde, aslına uygun olarak bir cazibe merkezi haline getiriyoruz."



Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu doğru, standart, kaliteli coğrafi bilginin üretilmesi ve yaygın şekilde paylaşılmasını da hedeflediklerine değinen Yıldırım, yaşanabilir bir çevre için çevre kirliliğine etken olan bütün kirletici faktörleri engelleyeceklerine işaret etti.



"Şehirlerimiz sadece beton yığınlarından oluşmayacak"



Ülke genelinde yerel şartlar ile ihtiyaçları gözeterek kentsel, kırsal alanların imarına ilişkin usul ve esasların titizlikle uygulanmasını temin edeceklerini vurgulayan Yıldırım, yerel yönetimlere yol göstererek stratejik planların uygulanmasını takip edeceklerini bildirdi.



Güvenli yapı malzemeleriyle nitelikli, enerji verimliliği yüksek marka şehirler vizyonunu yaygınlaştıracaklarına dikkati çeken Yıldırım, yeşil alanları artıracaklarını da belirtti.



Başbakan Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:



"Tarihi dokuyu koruyan, doğal kaynakları kirletmeyen, tarım alanlarını yok etmeyen şehirleşme anlayışına çok daha fazla önem vereceğiz. Şehir, insan içindir. Gençler, büyükler, yaşlılar, engelliler, kadınlar için de şehrin yapısı, dokusu çok ama çok önemlidir. Onun için şehirlerimiz sadece beton yığınlarından oluşmayacak, ayrıca sosyal ihtiyaçların rahatça karşılanacağı mekanlara sahip olacaktır. Dikey mimarı yerine, daha insani, daha sosyal olan yatay mimariyi daha çok tercih ve teşvik edeceğiz."



Üç ay devam edecek Şehircilik Şurası'nda elde edilecek sonuçların, şehircilik alanında çalışan kurum ve kuruluşlara başvuru kaynağı olacağına değinen Yıldırım, 16 yıl içerisinde sadece TOKİ'nin 670 bin konutu tamamladığını ve hak sahiplerine teslim ettiğine dikkati çekti.



"3 milyon ağaç toprakla buluştu"



Devam eden 75 bin konutun tamamlanacağını ve sahiplerine teslim edileceğini vurgulayan Yıldırım, böylece toplam 140 milyarlık yatırımı Türkiye'de konut alanında gerçekleştirmiş olduklarını belirtti.



Bundan sonra da işlerinin hem şehircilik hem de çevre alanında devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Son 16 yıl içerisinde hükümetlerimiz, yeşil alan miktarını 1,8 milyon hektar düzeyinde artırdı, 3 milyar ağacı toprakla buluşturdu. Yeşillik konusunda çok büyük emeklerimiz oldu." dedi.



Yıldırım, 1999 Marmara depreminin, riskli konutların yerini daha emniyetli, sağlıklı konutların alması gerektiğini öğrettiğini belirtti.



Bu bağlamda 5 milyon yapının deprem riskine karşı yenilenmesine rağmen, halen en az 7 milyon yapı stoğunun yenilenmesine ihtiyaç bulunduğunu aktaran Yıldırım, "Kaba bir hesapla 750 milyarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Dolar bazında yaklaşık 200 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Gelecek 10-15 yıl içerisinde inşaat sektöründe hayli işimiz olduğunu ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.



Yıldırım, yapılacak bu konutlar ve harcanacak bu bütçenin kendi kaynağını oluşturacak imkana sahip olduğunu dile getirdi.



Kentsel dönüşümün mecburi dönüşüme değil, gönüllü bir dönüşüme tabi tutulacağını anımsatan Yıldırım, vatandaşlara yaşam alanına dönüşmüş yeni mahalleler ve güzel şehirleri yapmak için bu şurada ortaya konulacak fikirleri de ince detaylarına kadar değerlendireceklerini belirtti.



"Örnek bir çalışma yapıyoruz"



Başbakan Binali Yıldırım, bölücü terör örgütünün geçen aylarda çukur siyasetiyle ilçeleri, illeri işgal, binaları tarumar ederek, perişan ettikleri alanların yapımını süratle gerçekleştirdiklerini vurguladı.



Sur'un, Diyarbakır'ın tarihinin, kültürünün ortaya çıktığı, cazibe ve turizm özelliği olan önemli bir merkez olduğunu belirten Yıldırım, bu nedenle önce Sur'dan başladıklarını, örnek bir çalışma yaptıklarını bildirdi.



Yıldırım, Sur'un tarihi dokusunu bütün ihtişamıyla yeniden ortaya çıkardıklarını, diğer yandan da burada mağdur olan esnafın, vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini kaydetti.



Türkiye olarak zengin şehircilik mirasına yakışan güzel bir eseri tamamlamış olacaklarını belirten Yıldırım, milli Şehircilik Şurası'na katkı sağlayacak paydaşlara teşekkür etti.



(Bitti)