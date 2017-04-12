Şehir Tiyatroları'nın Yeni Oyunu "SIZI"

Oyun, 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ilk kez sahneleniyor.

Oyunun konusu;

Yıl 1913. Anadolu Coğrafyası dış güçlerin yaratmaya çalıştığı bir kaosun eşiğindedir. Yıllarca yan yana yaşamış, birbirini kardeş bilmiş halk kışkırtılmaktadır. Bir grup Ermeni Ailesi bunun bir parçası olmamak için önce İstanbul'a, sonra Paris'e gitmek zorunda kalır. Yıl 1941 dünya siyaseti daha da büyük bir çıkmaza sürükler onları. Büyüdükçe büyüyen tehlike, yaklaşan savaş, Anadolu özlemi, içinden çıkılmaz bir hale gelince ne yapacaklardır?

Oyunun yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu oyun hakkında şunları söylüyor:

"Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin, medeniyetin ve kültürün ana yurdu büyük Anadolu'muzda yaşayan Anadolu sevgisi ile dolu bir grup Ermeni Ailesi, yüzyıllardır birlikte yaşadığı insanlarla düşman ve yapılmaya çalışılan kalleşliğin bir parçası olmamak için göç etmek zorunda kalırlar ama mutlaka bir gün topraklarına geri döneceklerdir. Oyunumuz böyle bir hikâye anlatır. Geriye; dillerde Anadolu'nun herkesi birleştiren türküleri, kalplerde büyük bir özlem ve derin bir sızı kalır."

Mapping tekniğiyle dekora derinlik ve zenginliğin kazandırıldığı oyunun dramaturgisini Dilek Tekintaş,

mapping ve görsel tasarımını Kerem Ersü ve ekibi, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı, ışık tasarımını Özcan Çelik, müziğini Engin Arslan ve Ertan Tekin, efektlerini Özgür Yaşar İşler yaptı, fotoğraflarını ise Sadi Ayan çekti.

Oyunda; Ali Murat Altunmeşe, Emel Bertan, Erhan Özçelik, Ersin Sanver, Esin Umulu, İrem Erkaya, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Musa Arslanali, Oğuzhan Oğuz, Ömer Naci Boz, Samet Silme, Seda Yılmaz, Şirin Asutay, Yasemin Tunca ve Yılmaz Aydın rol alıyor.

Oyun, 12-15 Nisan 2017 ve 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

