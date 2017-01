Şehir Tiyatroları'nda Bu Hafta (4-8 Ocak 2017)

4-8 Ocak 2017 tarihleri arasında sahnelenecek oyunlar şöyle;

12. Gece, Saadet Hanım, Oyunun Oyunu, Komik-i Şehir Naşit Bey, Aldatma, Martı, Geç Kalanlar ve çocuk oyunları: Bir Kümes Hikayesi, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Yaşasın Barış, Palyaço Prens, Bisküvi Adam, Harikalar Mutfağı, Alaaddin'in Sihirli Lambası, Define Adası, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt ve Elma Kurdu Kırtık.

Ocak ayının ilk haftasında sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle;

12. GECE

Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'de, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Viola, Illyria dükü Orsino'nun hizmetine girebilmek için erkek kılığına girer. Orsino adına güzel Olivia'ya kur yapmakla görevlendirilir. Olivia ise kardeşinin ölümünden sonra yastadır ve ayağına gelen herkesi geri çevirmektedir, ta ki şimdi erkek kılığındaki Viola'ya aşık olana dek. Bu sırada, Olivia'nın dayısı Tobi, tutucu hizmetkâr Malvolio'ya şamatalı bir oyun oynayarak, bu cümbüşlü kimlik yanılması ve karşılıksız aşk hikâyesini iyice kızıştırır. William Shakespeare'in yazdığı, Zeynep Avcı'nın dilimize kazandırdığı oyunu Serdar Biliş yönetiyor. Oyunda; Bennu Yıldırımlar, Berk Samur, Doğan Şirin, Erkan Sever, Ersin Umulu, Eylül Soğukçay, İsmet Şahin, Kubilay Penbeklioğlu, Levent Öktem, Mana Alkoy, Özge Özder, Pınar Aygün, Seda Fettahoğlu, Senan Kara, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 4-7 Ocak 2017 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

SAADET HANIM

Ahmet Levent Pala'nın yazdığı Saadet Hanım, Tolga Yeter rejisiyle sahneye taşınıyor. Tenha bir banka şubesi, günün öğle saatleri. Emekli ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu parasını çekmek için bankaya gelir. Bugün aynı zamanda oğlu Sermet'in de doğum günüdür ve oğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması planlamaktadır. Ancak bugüne dair sürprizleri olan sadece Saadet Hanım değildir ve birkaç dakika sonra bankada yaşanacaklar Saadet Hanım'ın bütün planlarıyla beraber hayatını da altüst edecektir. Oyunda; Arda Alpkıray, Cafer Alpsolay, Ceren Kaçar, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Hazal Uprak, Müslüm Tamer, Nilgün Kasapbaşoğlu, Selim Can Yalçın, Serap Doğan, Şenay Bağ ve Vildan Türkbaş rol alıyor. Oyun; 4-7 Ocak 2017 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

OYUNUN OYUNU

''Çırılçıplak'' adlı oyunu sahnelemek üzere provaya başlayan bir tiyatro grubunun, bu süreçte yaşadıkları zorlukları, terslikleri, sıkıntı ve sevinçleri anlatan oyun, türünün en iyi örneklerinden biri olarak seyirciyle buluşuyor. Michael Frayn'ın yazıp Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda; Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemır, Ayşen Sezerel, Buket Yanmaz Kubilay, Caner Çandarlı, Destan Batmaz, Ergün Üğlü, İlhan Kilimci ve Yeliz Gerçek rol alıyor. Oyun; 5-7 Ocak 2017 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

KOMİK-İ ŞEHİR NAŞİT BEY

Tuluat tiyatromuzun öncülerinden ve ''Komik-i Şehir'' ustalığına erişmiş Naşit Bey'in biyografik oyunu. Çocukları Selim ve Adile'de onun yolunda yürümüş Türk Tiyatrosu'nda da sineması'nda da büyük iz bırakmıştır. Ülkede dönem tek partili yönetimden çok partiliye geçiş dönemidir. Almanya'nın Çekoslavakya'ya saldırdığı haberi gelmiştir... Ülke ve dünyanın gidişi usta oyuncuda buhrana yol açar. Oyun Naşit ile Neyzen'in sohbeti ile sonlanır... Gökhan Erarslan'ın yazıp Ali Yaylı'nın yönettiği oyunda; Ada Alize Ertem, Ayberk Atilla, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Musa Arslanali, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Semah Tuğsel, Sinan Bengier ve Tuğçe Açıkgöz rol alıyor. Oyun, 4-7 Ocak 2017 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

ALDATMA

Çağdaş İngiliz tiyatrosunun en önemli yazarlarından Harold Pinter, Aldatma'da "kadın, kocası ve sevgilisi" üçgeni çerçevesinde, çok katmanlı aldatma olgusunu irdelerken; güç, hırs, tutku, dostluk, aile gibi kavramları özgün tiyatro dili ile sorguluyor. Harold Pinter'in yazıp Ahmet Levendoğlu'nun yönettiği oyunda; Burak Davutoğlu, Direnç Dedeoğlu, Gökçer Genç, Şebnem Köstem rol alıyor. Oyun; 4-7 Ocak 2017 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

MARTI

Anton Çehov'un yazdığı Behçet Necatigil'in dilimize kazandırdığı oyun Yıldırım Fikret Urağ rejisiyle Şehir Tiyatroları'nda seyirciyle buluşuyor. Sorin Çiftliği'nde bir akşamüstü... Çiftliğin hemen yanı başındaki gölün kıyısında hazırlanmış sahnede genç yazar Treplev'in oyunu oynanacaktır. Annesi ünlü aktrist Arkadina, sevgilisi başarılı yazar Trigorin ve ev halkı gösteriyi izlemek için toplanmışlardır. Oyunda Treplev'in aşık olduğu Nina oynayacaktır. Treplev'in hayali sanatta yeni biçimler bulmak, Nina'nın hayali ise ünlü bir aktrist olmaktır. Büyük umutlarla başlayan oyun annesinin yüzünden yarıda kesilince Treplev ve Nina başta olmak üzere hayatları savrulmaya başlayacaktır. Moskova'dan uzak bir çiftlikte bir araya gelen aristokrat ailenin, çöküş içinde olan ve yeni değişimlere ayak uyduramayan bireylerinin taşrada geçen dramatik öyküsü. Oyunda; Ersin Sanver, Hakan Arlı, Jülide Kural, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Mert Aykul, Mert Tanık, Nazif Uğur Tan, Pelin Abay, Rozet Hubeş, Yeşim Koçak ve Z. Bahar Çebi rol alıyor. Oyun; 5-7 Ocak 2017 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

GEÇ KALANLAR

Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, "güzel bir gün"ün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır. Geç Kalanlar, sordukları ve sordurduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor. Pervin Ünalp'ın yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda; Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan rol alıyor. Oyun; 5-7 Ocak 2017 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

ÇOCUK OYUNLARI

BİR KÜMES HİKAYESİ(5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı Ebru Üstüntaş'ın yönettiği oyunda; Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Mana Alkoy ve Neşe Ceren Aktay rol alıyor. Oyun, 8 Ocak 2017 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

ÜZGÜN AĞAÇLAR ÜLKESİ (5+ YAŞ)

Gökçe Yaşar'ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen'in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi'nde tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe de bu işten pek memnundur. Ama Büyücü'nün daha büyük meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Prenses, ne yapsa da Kral babasına bunu anlatmayı başaramaz. Günün birinde Kraliçe de Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe'sini uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Buğra Can Ildırışık, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Emre Karaoğlu, Melisa Demirhan, Okan Karaca, Şenay Bağ ve Zeynep Ceren Gedikali'nin rol aldığı oyun; 8 Ocak 2017 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir. Hasan Erkek'in yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda; Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Emrah Can Yaylı, Ercan Demirhan, Pelin Abay, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak'ın rol aldığı oyun; 8 Ocak 2017 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

PALYAÇO PRENS (+3 YAŞ)

Palçayo prens, çocukların hayal dünyalarının masal olgusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahramanlar, olaylar, olup biten her şey bir masal. Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi için kullandığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde prensler, prensesler yok ama masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duygular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyunda; Arda Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Musa Arslanali, Özgün Akaçça, Özgür Dağ rol alıyor. Oyun; 8 Ocak 2017 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

BİSKÜVİ ADAM (5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön yargı, yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. David Wood'un yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Nazif Uğur Tan, Müslüm Tamer, Damla Cangül, Esen Koçer, Gülsün Odabaş ve Ada Alize Ertem rol alıyor. Oyun, 8 Ocak 2017 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık'ın yazdığı Arda Aydın'ın yönettiği Harikalar Mutfağı'nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük'tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Gözde İpek Köse ve Nilay Bağ'ın rol aldığı oyun; 8 Ocak 2017 tarihinde Ümraniye Sahnesi'nde.

ALAADDİN'İN SİHİRLİ LAMBASI (6+ Yaş)

Alaaddin, iyi niyetli, sevgi dolu, müziği çok seven bir gençtir. Rüyalarında gördüğü prensesle evlenmektir hayali. Ama bir türlü iş bulamaz kendine. Bir gün çok uzaklardan, şarkılarını dinleyen güzeller güzeli prensesle karşılaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Kral'ın kötü yürekli veziri ise sihirli lambanın Alaaddin'in evinde olduğunu öğrenmiştir. Bakalım Alaaddin cin'inde yardımıyla önüne çıkan zorlukları aşabilecek mi? Turgay Yıldız'ın yazıp Özgür Atkın'ın yönettiği oyunda Ceysu Aygen, Serkan Bacak, İbrahim Can, Hamit Erentürk, Emre Çağrı Akbaba, Cihan Kurtaran ve Nilay Yazıcıoğlu rol alıyor. Oyun, 8 Ocak 2017 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

DEFİNE ADASI (7+Yaş)

R. L. Stevenson'ın yazıp Cem Karakaya'nın yönettiği oyunda, efsanevi korsan Kaptan Flint'in sakladığı define haritasını bulan Jim Hawkins ve o haritayı ele geçirmek için onun peşine düşen Uzun John Silver ve Kaptan Flint'in eski tayfalarının hikayesi anlatılıyor. Oyunda; Alp Tuğhan Taş, Asrın Gurur Kuyucak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Barış Çağatay Çakıroğlu, Cemal Ahhan Şener, Çağatay Palabıyık, Derya Keykubat, Direnç Dedeoğlu, Erkan Akkoyunlu, Gizem Akkuş, Gülce Çakır, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Seda Çavdar, Selim Can Yalçın, Şeyda Arslan, Şirin Kılavuz, Tanju Girişken rol alıyor. Oyun,

5 Ocak 2017 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

ÜÇ KARDEŞ VE MUHTEŞEM KURT (3+ Yaş)

Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, çocuk seyirci için oldukça eğlenceli bir el kuklası oyunu. Oyun, üç afacan kardeşin, yaramazlıklarını ve herkesin korktuğu Muhteşem Kurt ile tanışıp arkadaş olmalarını, mümkün olduğunca yalın biçimde, çocukların gözünden anlatıyor. Okan Karaca'nın yazıp yönettiği oyunda; Okan Karaca ve Pınar Aygün rol alıyor. Oyun; 5, 6 Ocak 2017 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi'nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova'nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu'nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun; 5, 6 Ocak 2017 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi'nde.