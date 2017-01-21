Şehir Tiyatroları Ayberk Atilla'yı Yitirmenin Üzüntüsünü Yaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, Atilla'nın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Atilla, son olarak dün akşam final yapan Kiralık Aşk dizisinde Sadri Usta, Seksenler dizisinde ise Mehmet olarak rol alıyordu.

Usta oyuncu hastalık sonrası, "Moralimi bozmuyorum. Bu yaştan sonra su çiçeği çıkartacak halimiz yok." açıklamasını yapmıştı.