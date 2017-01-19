İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ağrı'da çocuk izleyiciyle buluştu.



Ağrı Valiliği desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları Ağrı'ya geldi.



Ağrı Kongre ve Kültür Merkezinde sahne alan Şehir Tiyatroları oyuncuları, 20 Ocak'a kadar "Karagözün Uykusu", "Karagöz Çiftlik Bekçisi", "Elma Kurdu Kırtık" ve "Bir Gün Ayakkabımın Teki" adlı oyunlarla Ağrılı çocuk izleyicilerin karşısına çıkacak.



Topluluğun sahnelediği ilk oyuna konuk olan Ağrı Valisi Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başta Başkan Sayın Kadir Topbaş olmak üzere Kültür Daire Başkanımıza, İstanbul Büyükşehir tiyatro ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Işın, tiyatro oyunu izlemek için salona gelen çocuklara oyuncak da dağıttı.



Tiyatro gösterimini, İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun da izledi.