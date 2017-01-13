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Şehir Tiyatroları, Ağrı'da 4 Çocuk Oyunu Sahneleyecek

Şehir Tiyatroları, Ağrı'da 4 Çocuk Oyunu Sahneleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ağrı'da çocuk izleyiciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları, Ağrı'da 4 Çocuk Oyunu Sahneleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ağrı'da çocuk izleyiciyle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Ağrı Valiliğinin onayı ve Ağrı Atatürk Anaokulunun davetiyle gerçekleştirilecek turnede, "Karagözün Uykusu", "Karagöz Çiftlik Bekçisi", "Elma Kurdu Kırtık" ve "Bir Gün Ayakkabımın Teki" adlı oyunlar sahnelenecek.

Oyunlar, Ağrı Kongre ve Kültür Merkezinde, 17, 18, 19 ve 20 Ocak'ta izlenebilecek.

Gösterimlerde, çocuk izleyiciler için sürpriz hediyeler de sunulacak.

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