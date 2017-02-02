Şehir Magandası Polis Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da asker uğurlama konvoyunda yanındaki pompalı tüfekle havaya ateş açan şehir magandası polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilerde olayın Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldiği belirtildi. Asker uğurlama konvoyundaki araçlardan birinden havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis ekiplerinin harekete geçerek inceleme başlattıkları ifade edildi. Konvoyu takibe alan ekipler havaya ateş açan R.D.'yi Küçük Sanayi Sitesi Cami önünde durdurarak gözaltına aldı. Şahsın aracında yapılan aramada ise havaya ateş ettiği kısa saplı diye tabir edilen ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan R.D. isimli şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR