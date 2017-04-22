Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, "Gerek mevzuat düzenlemelerinde, gerekse tavsiye kararların alınmasında şehircilik şurası önemli bir rol oynayacak, aynı zamanda şehirlerimizin kimlikli, çevreci, düzenli ve yaşanabilir bir hale gelmesinde dikkate değer raporlar yazılacak." ifadelerini kullandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğlu, Eyüp Belediyesi Genç Akademi tarafından Şehir ve Medeniyet Okulunda gerçekleştirilen, "Şehir, Kültür ve Estetik Seminerleri"ne katılarak, Türkiye'nin yeni şehircilik vizyonu, şehircilik şurası ve Bakanlığın şehirlerle ilgili 2023 programı hakkında da bilgi verdi.



Aynı zamanda şehircilik şurasının Yönlendirme Kurulu Başkanlığını da üstlenen Tuzcuoğlu, şuranın, temel çalışma stratejilerinden de bahsederek, yapılan çalışmaları aktardı.



Gerek mevzuat düzenlemelerinde, gerekse tavsiye kararların alınmasında şehircilik şurasının önemli bir rol oynayacağını belirten Refik Tuzcuoğlu, "Şehirlerimizin kimlikli, çevreci, düzenli ve yaşanabilir bir hale gelmesinde dikkate değer raporlar yazılacak" ifadelerini kullandı.



Seminere katılan öğrencilerin sorularını da cevaplayan Tuzcuoğlu'na seminer sonunda plaket takdim edildi.



Seminere, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer, Eyüp Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Yıldırım ve Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Ali İhsan Kahraman da katıldı.



Öte yandan, 8 haftadır devam eden Şehir, Kültür ve Estetik seminerleri dizisi, Türkiye'nin yeni şehircilik vizyonunun konuşulmasıyla sona erdi.