İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ



İŞ DÜNYASI İLE BULUŞUYOR



Kariyer Merkezi ve Şehir Kulüpleri işbirliğiyle iş dünyası ile ŞEHİR öğrencilerini buluşturacak "ŞEHİR Kariyer Festivali" 13 Nisan'da düzenlenecek. Türk Hava Yolları, Allianz, Kale Grubu, Huawei ve P&G gibi firmaların katılacağı Şehir Kariyer Festivali, iş dünyası ile üniversite öğrencilerinin buluşmasına ev sahipliği yapacak.



İş dünyası ile öğrencileri buluşturarak öğrencilerini piyasa ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde donatmayı hedefleyen Kariyer Merkezi, ŞEHİR Kulüpleri işbirliği ile bu yıl ilk kez 'ŞEHİR Kariyer Festivali'ni düzenliyor. Çeşitli sektörlerden üst düzey yöneticilerin de katılacağı, kendi kariyer öykülerini, başarı/başarısızlık hikayelerini ve deneyimlerini aktaracakları festivalde, öğrenci ve mezunlar da kurulacak stantlarda firma yetkilileri ile buluşup, staj ve iş başvurularında bulunabilecek.



Geleneksel hale getirilerek her yıl Nisan ayında yapılması planlanan 'ŞEHİR Kariyer Festivali', İstanbul Şehir Üniversitesi ile özel sektör kuruluşları arasında bir köprü görevi görecek. Festival mottosu "Build the Bridge First!" olarak belirlendi.



girisimcilikkulubu@std.sehir.edu.tr



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Üsküdar



Mekan : İstanbul Şehir Üniversitesi Doğu Kampüsü



Mekan Adresi : Kuşbakışı Caddesi No: 27 Altunizade - Üsküdar - İstanbul Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 19: 30: 00



Kategori : Şehir Kariyer Fest



Tür : Festival



Ücretlimi? : Hayır