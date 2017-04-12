Şehir Kariyer Fest

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİİŞ DÜNYASI İLE BULUŞUYORKariyer Merkezi ve Şehir Kulüpleri işbirliğiyle iş dünyası ile ŞEHİR öğrencilerini buluşturacak "ŞEHİR Kariyer Festivali" 13 Nisan'da düzenlenecek.

Şehir Kariyer Fest

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

İŞ DÜNYASI İLE BULUŞUYOR

Kariyer Merkezi ve Şehir Kulüpleri işbirliğiyle iş dünyası ile ŞEHİR öğrencilerini buluşturacak "ŞEHİR Kariyer Festivali" 13 Nisan'da düzenlenecek. Türk Hava Yolları, Allianz, Kale Grubu, Huawei ve P&G gibi firmaların katılacağı Şehir Kariyer Festivali, iş dünyası ile üniversite öğrencilerinin buluşmasına ev sahipliği yapacak.

İş dünyası ile öğrencileri buluşturarak öğrencilerini piyasa ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde donatmayı hedefleyen Kariyer Merkezi, ŞEHİR Kulüpleri işbirliği ile bu yıl ilk kez 'ŞEHİR Kariyer Festivali'ni düzenliyor. Çeşitli sektörlerden üst düzey yöneticilerin de katılacağı, kendi kariyer öykülerini, başarı/başarısızlık hikayelerini ve deneyimlerini aktaracakları festivalde, öğrenci ve mezunlar da kurulacak stantlarda firma yetkilileri ile buluşup, staj ve iş başvurularında bulunabilecek.

Geleneksel hale getirilerek her yıl Nisan ayında yapılması planlanan 'ŞEHİR Kariyer Festivali', İstanbul Şehir Üniversitesi ile özel sektör kuruluşları arasında bir köprü görevi görecek. Festival mottosu "Build the Bridge First!" olarak belirlendi.

girisimcilikkulubu@std.sehir.edu.tr

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : İstanbul Şehir Üniversitesi Doğu Kampüsü

Mekan Adresi : Kuşbakışı Caddesi No: 27 Altunizade - Üsküdar - İstanbul Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 19: 30: 00

Kategori : Şehir Kariyer Fest

Tür : Festival

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Hava Yolları, Altunizade, Festival, 13 Nisan, Istanbul, İstanbul, Üsküdar, Huawei, Düzey, Thy