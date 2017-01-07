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Şehir Hatlarından Yapılan Yazılı Açıklamada Hava Muhalefeti Nedeniyle Şehir Hatları Vapur...

Şehir Hatlarından Yapılan Yazılı Açıklamada Hava Muhalefeti Nedeniyle Şehir Hatları Vapur...

IHAAW094856-ASA/07-01-2017 - Şehir Hatlarından yapılan yazılı açıklamada hava muhalefeti nedeniyle şehir hatları vapur seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatlarından Yapılan Yazılı Açıklamada Hava Muhalefeti Nedeniyle Şehir Hatları Vapur...

IHAAW094856-ASA/07-01-2017

- Şehir Hatlarından yapılan yazılı açıklamada hava muhalefeti nedeniyle şehir hatları vapur seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu. 07.01.2017 09: 48: 56 TSI
NNNN - İSTANBUL

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Muhalefet, Istanbul, İstanbul
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