Şehidin yürek yakan fotoğrafı

Şırnak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Sedat Düzgün, suyunu bir köpekle paylaşacak kadar yufka yürekliydi.

20 Nisan'da Sungurlulu Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Yavuz Selim Karaman'ı gözyaşları arasında toprağa veren Çorum, 6 gün sonra yeni şehidine gözyaşı döküyor. Son şehidin sosyal medyadan paylaştığı resimleri ise yürek burkuyor. Şehit Düzgün, bir fotosunda suyunu bir köpekle paylaşırken görülüyor.

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün acı haberi Çorum'un Feruz Köyü'nde yaşayan ailesine Vali Yardımcısı Adem Saçan ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin felçli olan babası 61 yaşındaki Elvan Düzgün, Vali Yardımcı ve beraberindekileri, tekerlekli sandalyenin üzerinde karşıladı. Evinin kapısının önünde acı haberi alan şehit babası gözyaşlarına boğuldu. O sırada evde bulunan şehidin annesi 53 yaşındaki Neriman Düzgün´de acı haberle sinir krizi geçirdi. Baba Elvan Düzgün, "Oğlum daha düğününü yapacaktık, beni tedavi ettirecektin" diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada eve gelen şehidin ağabeyi Rıdvan Düzgün evin önündeki kalabalığı görünce babasının yanına koştu. Oğluna acı haberi veren baba Düzgün, "Kardeşin şehit oldu" deyince baba-oğul birbirlerine sarılıp ağladı. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Haberi alan komşuları da taziye için eve akın etti.

NİKAHI KIYDI, DÜĞÜNÜ BAYRAMDAN SONRA YAPACAKTI

Evlilik hazırlıkları yapan şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün´ün, bir süre önce resmi nikahı kıydığı ve Ramazan bayramından sonra da düğün yapacağı belirtildi. 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan şehit Sedat Düzgün´ün, babasının tedavisi için yaklaşık 1.5 ay önce memleketine izne geldiği belirtildi.