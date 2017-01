Şehidin Silah Arkadaşlarından Vefa Örneği

SURİYE'nin El Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu 25 gün önce şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın bazı silah arkadaşları şehidin ailesini ve kabrini ziyaret etti.



İstanbul'dan Tokat'ın Erbaa İlçesi'ne bu sabah gelen Şehit Piyade Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın silah arkadaşları ilk olarak şehidin Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde oturan annesi Asuman Şerbetçi'yi ziyaret etti. Ardından ilçe şehitliğine geçen şehidin silah arkadaşları Ali Sezai Yalçın'ın için dua etti.



Ziyarette şehidin silah arkadaşlarına seslenen şehit Yalçın'ın arkadaşı Uzman Çavuş Fatih Genç her zaman ziyaret etmelerini, unutmamalarını istedi. Genç, "Kendinize fırsat yaratın. Her zaman gelin Allah'ın izniyle. Bekleyecektir, umacaktır. Sakın unutmayın. Gelin, mutlaka gelin ziyaret edin. Annesini de ziyaret edin. Kendisini de ziyaret edin. Şu yatanların hiç biri boşa değil. Bu şehitlerin sayesinde Türkiye hala dimdik ayakta. Bu topraklarda yaşamanın bedeli bu biliyor musunuz? Birileri can veriyor ki birileri yaşasın. Maalesef bu coğrafya böyle bir coğrafya. Asırlardır kan dökülmüş. Hala da dökülüyor" dedi.



- Tokat