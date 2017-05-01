Şehidin Rölyefi Doğum Gününde Açıldı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek'in rölyefi, doğum gününde düzenlenen törenle açıldı.



Tören dolayısıyla İstasyon Mahallesi'nde annesi Sevim Özüpek'in yaşadığı ve daha önceden şehidin isminin verildiği sokak, Türk bayrakları ve şehit Özüpek'in fotoğraflarıyla donatıldı.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, Özüpek'in her zaman vatanına ve bayrağına sahip çıktığını söyledi.



Özüpek'in Mustafa Kemal sevgisiyle yetiştiğini belirten Kesimoğlu, Göktan Özüpek'in düğün fotoğraflarını göremeden şehit olduğunu anlattı.



Kesimoğlu, şehidin bugün doğum günü olduğunu hatırlatarak, terörün bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.



Terörün her türlüsünün karşısında olduklarını dile getiren Kesimoğlu, "Masum insanlarımızın kanını döken ve bu kandan beslenenler, döktükleri kanda boğulsunlar. Bizim ne bir ülkenin bir karış toprağında gözümüz ne de başka bir ülkeye verecek bir karış toprağımız var. Artık yeter. Hiçbir vatandaşımızı şehit vermek istemiyoruz." diye konuştu.



Konuşmasında zaman zaman duygulanan Kesimoğlu, tüm şehit ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.



Konuşmaların ardından Türk bayrağı ile sarılı şehidin rölyefi, Belediye Başkanı Kesimoğlu, şehidin annesi Sevim ve eşi Merve Özüpek ile ablası Emine Akkerman tarafından açıldı.



Oğlunun rölyefine sarılarak bir süre ağlayan anne Özüpek, "Sen üzülme oğlum, biz seninle gurur duyuyoruz." dedi.



Anne Özüpek'in ağladığını gören vatandaşlarda gözyaşlarını tutamadı. Törene katılan diğer şehit aileleri ise Göktan Özüpek'in rölyefini inceledi.