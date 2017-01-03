Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın ismi kentteki bir sokağa verildi.
Yalova Belediyesi ocak ayı meclisi toplantısında Ali Sezai Yalçın'ın isminin babasının yaşadığı evin sokağına verilmesini kararlaştırdı.
Yalova Belediye Meclisi, ocak ayı son birleşimi Vefa Salman başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın ismi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki 57'nci Sokak'a verilmesi teklifi gündeme geldi.
Salman, şehidin babası Şemsettin Yalçın'ın bu sokakta oturduğunu ve kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı.
Ardından yapılan oylamada oybirliğiyle şehidin adı sokağa verildi.
Şehidin İsmi Sokağa Verildi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın ismi kentteki bir sokağa verildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın ismi kentteki bir sokağa verildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads